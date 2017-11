Der Auslandsgeheimdienst der USA hat eine Dokumentensammlung des getöteten Al-Kaida-Chefs Bin Laden veröffentlicht.

CIA-Direktor Pompeo sagte in Washington, das Material stamme aus dem Haus Bin Ladens in Pakistan, wo er 2011 von einem US-Spezialkommando aufgespürt worden war. Zu den rund 470.000 Dokumenten und Videos zählen Pompeo zufolge unter anderem Tagebücher und Filme aus dem privaten Umfeld des Al-Kaida-Terroristen.



Forscher hatten das Material zuvor ausgewertet. Nach ihrer Einschätzung helfen die Dokumente dabei, die Struktur der Terrororganisation zu verstehen. Pompeo betonte, die Bürger erhielten so die Möglichkeit, weitere Einblicke in die Planungen und Arbeitsweise der Terrororganisation zu gewinnen.



Das Archiv enthält den Angaben zufolge etwa Tagebücher Bin Ladens, Briefe, Bilder, Audiodateien und Videos. Auch ein Video der Hochzeit von dessen Sohn Hamsa, die offenbar im Iran stattfand, sei zu sehen. Es handle sich um die ersten frei zugänglichen Bilder des Bin-Laden-Sohnes, auf denen dieser als Erwachsener gezeigt werde. Das Material ist inzwischen über die Internet-Seite der CIA frei zugänglich.



Bin Laden war am 2. Mai 2011 in seinem Versteck im pakistanischen Abbottabad von einem US-Spezialkommando erschossen worden. Erste Dokumente aus der damaligen Beschlagnahmung hatte die CIA bereits 2015 veröffentlicht.