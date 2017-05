Wie sicher sind Geheimnisse bei Donald Trump? Renommierte Medien berichten, der US-Präsident habe vergangene Woche während eines Besuchs des russischen Außenministers Lawrow streng vertrauliche Erkenntnisse eines ausländischen Geheimdienstes verraten. Das Weiße Haus dementiert.

Der amerikanische Präsident Trump soll laut mehreren Medienberichten streng geheime Informationen an den russischen Außenminister Lawrow weitergegeben haben. Dies sei bei einem Treffen im Weißen Haus in der vergangenen Woche geschehen, schreiben die Zeitungen "Washington Post" und "New York Times" und berufen sich auf frühere und noch amtierende Regierungsmitarbeiter.

In dem Gespräch mit Lawrow sei es um Erkenntnisse über die Terrormiliz IS gegangen, die die USA von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst erhalten hätten. Konkret Trump soll Trump begonnen haben, "die Details einer terroristischen IS-Bedrohung zu beschreiben, die in Zusammenhang mit der Verwendung von Laptops in Flugzeugen steht", berichtet die "Washington Post". Unter anderem habe der US-Präsident auch die Stadt genannt, in der die Informationen gesammelt worden seien. Das alles, so die Zeitung, ohne die Erlaubnis des befreundeten Geheimdienstes, dessen Erkenntnisse mit Moskau zu teilen. Nun gibt es die Befürchtung, dass die Quelle enttarnt werden könnte.

Seit März dürfen Laptops und größere elektronische Geräte auf Flügen von sieben muslimischen Ländern in die USA nicht mehr in die Kabine mitgenommen werden. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden könnten.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater McMaster räumte ein, dass es in der Unterredung mit Lawrow um terroristische Bedrohungen im Zusammenhang mit Laptops an Bord von Flugzeugen gegangen sein könnte. Die Vorwürfe, so wie sie berichtet worden seien, seien aber falsch, betonte McMaster. "Zu keiner Zeit wurden Quellen oder Methoden von Geheimdiensten diskutiert."

(tep/am)