Das syrische Regime hat nach NDR-Informationen hunderte Deutsche in geheimen Fahndungslisten erfasst.

Unter ihnen seien vor allem Politiker, Diplomaten, Militärs, Wissenschaftler und Journalisten. Gegen manche von ihnen liege in Syrien sogar ein Haftbefehl vor. Dem Bericht zufolge umfasst der Datensatz insgesamt rund 1,6 Millionen Einträge.

Demnach stehen Menschen aus mehr als 150 Nationen auf den Listen, unter ihnen mehr als 500 Deutsche und Nahost-Korrespondenten internationaler Medien aus den USA und Europa.



Auch der Name des Berliner Filmemachers Mettelsiefen taucht auf. Er war mit seiner Syrien-Dokumentation "Watani - My Homeland" für den Oscar nominiert und darf nicht mehr nach Syrien einreisen. Die syrische Regierung wollte sich nach Angaben des NDR nicht zu der Datenbank äußern.