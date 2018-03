Der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Südfrankreich stand im Visier der Sicherheitsbehörden. Der Mann sei seit 2014 wegen Verbindungen zur salafistischen Szene in einer Datenbank aufgeführt, sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt Molins. Eine Überwachung noch im vergangenen Jahr habe aber keine Anzeichen für eine mögliche Terrortat erbracht.

Der in Marokko geborene Mann hatte bei mehreren Attacken insgesamt drei Menschen getötet und Geiseln genommen. Er soll sich zur Terrormiliz IS bekannt haben. Der 25-Jährige wurde von der Polizei im Ort Trèbes bei Carcassone erschossen. Eine Frau aus dem Umfeld des Täters wurde in Polizeigewahrsam genommen.



Die französische Regierung bewertet die Attacken und die Geiselnahme in der Region Carcassonne als islamistischen Terroranschlag. Das sagte Staatspräsident Macron nach einer Krisensitzung des Sicherheitskabinetts in Paris. Eine Untersuchung müsse nun klären, wann und wie der Angreifer sich radikalisiert und wo er sich seine Waffe beschafft habe. Das Bekenntnis der Terrormiliz IS zu den Taten werde geprüft, sagte Macron.

