In der EU entgehen Herstellern durch Fälschungen jedes Jahr Einnahmen in Höhe von 60 Milliarden Euro.

Das geht aus einem Bericht des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum hervor. Allein in Deutschland sind es demnach 8,3 Milliarden. Milde Urteile und hohe Kapitalrendite seien Anreize für kriminelle Banden, sich an Fälschungsaktivitäten zu beteiligen. Viele der gefälschten Produkte gelangten über Routen aus Albanien, der Ukraine und Marokko in die EU. Herkunftsländer seien China, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei.



Das EU-Amt hat seinen Sitz im spanischen Alicante.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.