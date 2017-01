Gelbfieber-Ausbruch Brasilien bestellt 11,5 Millionen Impf-Dosen

Überträgt haufenweise Krankheiten: die Gelbfiebermücke. (picture alliance / dpa / James Gathany / CDC)

Angesichts des schwersten Gelbfieber-Ausbruchs in Brasilien seit mehr als 15 Jahren hat die dortige Regierung elfeinhalb Millionen Dosen Impfstoff bestellt.

Rund fünfeinhalb Millionen seien schon in die betroffenen Bundesstaaten geliefert worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Brasilia. Überdies sei mit der Produktion von etwa neun Millionen weiteren Dosen begonnen worden, die in den kommenden Wochen verfügbar würden. In dem Land sind bislang mehr als 70 Gelbfieber-Fälle bestätigt worden, 300 weitere Fälle werden geprüft. Es gab 40 Tote. Bei Gelbfieber handelt es sich um eine von Stechmücken übertragene Viruskrankheit, zu deren Symptomen Fieber, Schüttelfrost, starker Kopfschmerz, Erbrechen und Gelbsucht gehören.