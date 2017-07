Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, fordert eine Ausstiegsstrategie der Europäischen Zentralbank aus der lockeren Geldpolitik.

Ab Januar 2018 sollten die Anleihekäufe eingestellt werden, sagte Fuest. Er sehe zudem die Unabhängigkeit der Geldpolitik in Gefahr, da das EZB-System mehr und mehr zu einem Gläubiger der Eurostaaten werde.



Nach ihrer heutigen Ratssitzung in Frankfurt am Main wird die Notenbank am frühen Nachmittag über ihre Zinsentscheidung informieren.