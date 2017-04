Der Zoll soll künftig gegen illegale Finanztransaktionen ermitteln.

Dazu werde die bisher beim Bundeskriminalamt angesiedelte sogenannte "Financial Intelligence Unit" unter dem Dach der Zollbehörde neu ausgerichtet, kündigte Bundesfinanzminister Schäuble in Köln an. Man wolle mehr Licht ins Dunkel illegaler Geldströme bringen, betonte der CDU-Politiker. Das Personal werde von 25 auf 165 Beamte aufgestockt.



Die Zentralstelle soll verdächtige Transaktionen analysieren, um kriminellen Geldwäschern und Terrorfinanzierern auf die Schliche zu kommen.