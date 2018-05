Im Vatikan hat der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Vatikanbank, Caloia, wegen Veruntreuung und Geldwäsche in Verbindung mit Immobiliengeschäften begonnen.

Der heute 79-Jährige leitete die Bank 20 Jahre lang bis 2009. Mit ihm angeklagt ist sein ehemaliger Anwalt. Bei Immobiliengeschäften sollen die beiden der Bank zwischen 2001 und 2008 einen Schaden in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro zugefügt haben. Caloia weist alle Vorwürfe zurück. Die Vatikanbank ist in ihrer langen Geschichte immer wieder mit Skandalen in Verbindung gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.