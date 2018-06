Gelebte Demokratie Warum sich Menschen politisch engagieren

Sie haben ein miserables Image. Ihr Ansehen ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gesunken, das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Arbeit auf einem Tiefpunkt. Und doch gibt es Menschen, die sich mit Begeisterung engagieren und in die Politik gehen wollen.

Am Mikrofon: Michael Roehl