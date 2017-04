Heute hat die Stadt rund 120.000 Einwohner und fast alle haben eine Verbindung zu VW. Und das heißt natürlich auch, dass alle mit der gegenwärtigen Krise des Autobauers konfrontiert sind.

Volkswagen hat weltweit elf Millionen Dieselautos manipuliert und die negativen Schlagzeilen über den Autobauer reißen nicht ab. Der Konzern steckt in einem Dauerkrisenmanagement. Gleichzeitig gibt es von jeher enge Verflechtungen zwischen der Stadtspitze und Volkswagen in Wolfsburg. Es sitzen also alle in einem Boot.

Wie geht die Stadt Wolfsburg mit dem Abgasskandal um? Welche Einschnitte fürchten die Bewohner in Zukunft? Wie verändert die VW-Krise die Stimmung in der Stadt? Diese Fragen wollen wir in der "Länderzeit vor Ort" diskutieren.

Live aus dem Kunstmuseum in Wolfsburg.

Gesprächsgäste sind:

Klaus Mohrs , Oberbürgermeister derStadt Wolfsburg

, Oberbürgermeister derStadt Wolfsburg Dr. Christoph Schank , Unternehmensethiker an der Universität St. Gallen

, Unternehmensethiker an der Universität St. Gallen Dirk Wagner , Industrieseelsorger bei VW

, Industrieseelsorger bei VW Hartwig Erb , Geschäftsführer bei der IG-Metall Wolfsburg

, Geschäftsführer bei der IG-Metall Wolfsburg Alexander Budde , Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Niedersachsen

, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Niedersachsen Chantal Sahl, Kreativdirektorin der Agentur EGGERT GROUP in Düsseldorf

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 - 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: laenderzeit@deutschlandfunk.de