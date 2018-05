Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen einen 20-jährigen Somalier erhoben.

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied der ausländischen terroristischen Al-Shabab-Miliz zu sein, teilte die Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Außerdem wird er des versuchten Mordes beschuldigt. Der Mann soll sich im Jahr 2012 an Anschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu beteiligt haben. Er war 2014 nach Deutschland eingereist. Im Februar dieses Jahres wurde er festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.