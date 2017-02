Generalbundesanwalt Grüne unterstützen Forderung nach mehr Personal

Generalbundesanwalt Peter Frank vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. (dpa / Uli Deck)

Die Grünen-Abgeordnete Künast hat an Justizminister Maas appelliert, den Personalmangel bei der Bundesanwaltschaft zu beheben.

In Zeiten terroristischer Bedrohung sei ein Bettelbrief von Generalbundesanwalt Frank wie eine Alarmsirene, sagte Künast der Deutschen Presse-Agentur. Es reiche nicht aus, ständig symbolhaft Strafverschärfungen zu fordern, der Staat müsse auch ermitteln und anklagen könne. Nach Informationen des "Spiegel" wandte sich Frank an die 16 Bundesländer und forderte personelle Verstärkung an. Aufgrund der Vielzahl von Terrorverfahren seien die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft erreicht, heißt es in dem Schreiben.



Ein Sprecher des Justizministeriums verwies darauf, dass die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr 17 zusätzliche Stellen bekommen habe. In diesem Jahr seien es noch einmal 10.