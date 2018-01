Nach Schätzungen der Bundesanwaltschaft kämpfen noch bis zu 600 Personen aus Deutschland auf der Seite der IS-Terrormiliz in Syrien oder im Irak.

Generalbundesanwalt Frank sagte der Initiative "Gesichter der Demokratie", gemeinsam mit den Nachrichtendiensten frage man sich nun, ob diese Menschen dort blieben oder in die Bundesrepublik zurückkehrten. Laut Franks Angaben sind insgesamt knapp 1.000 Menschen aus Deutschland in den Dschihad nach Syrien und in den Irak gereist. Zwischen 100 und 150 von ihnen kamen dort ums Leben. Etwa 300 sind wieder zurück in der Bundesrepublik.

