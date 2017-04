Generalstreik in Argentinien Ein Land steht still

In Argentinien hat die größte Dachgewerkschaft zum ersten Generalstreik gegen die Regierung aufgerufen. Mit Erfolg: Das Land steht still: Keine Busse, keine Flüge und nur wenige Züge. Einige linke Splittergruppen blockierten zusätzlich die wichtigsten Straßen in die Stadt Buenos Aires. Die Polizei ging dagegen mit Wasserwerfern vor.

Von Ivo Marusczyk