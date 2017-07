Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sechs Monate nachhören.

Trudy Lynn stammt aus Houston und singt den Blues- (Helge Nickel)

Die amerikanische Sängerin Trudy Lynn sang einst bei Branchengröße Albert Collins. Beim 28. Bluesfestival Eutin trat sie mit The Özdemirs und dem US-Harpspieler Steve Krase als Begleitung auf und sorgte mit ihren fast 70 Jahren für einen fulminanten Auftakt im klassischen Stil. Einen neuen Ansatz verfolgt dagegen Chris Kramer, denn er hat den deutschen Beatboxmeister Kevin O'Neal in seiner Band. Das Trio Beatbox 'n' Blues ist damit erfolgreich, gewann 2016 den deutschen Bluesaward und nahm Anfang Februar 2017 an der internationalen Blueschallenge in Memphis teil.

Aufnahmen vom Bluesfestival Eutin 2017

Chris Kramer und Beatbox 'n' Blues haben ein Comic-Video geteilt, das über 1,5 Millionen mal bei Facebook angeklickt wurde: Es erinnert an Blueslegende Bo Diddley (1928-2008).