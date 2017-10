Die Vereinten Nationen haben zur Hilfe für die Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar aufgerufen.

Zum Auftakt einer Internationalen Geberkonferenz erklärte die UNO in Genf, man brauche in den nächsten Monaten umgerechnet mehr als 370 Millionen Dollar, um Lebensmittel, Wasser und Medikamente bereitzustellen. Die Europäische Union erklärte inzwischen, sie werde ihre Hilfen auf insgesamt 51 Millionen Euro aufstocken. Insgesamt sollen 1,2 Millionen Menschen in Bangladesch Hilfe erhalten. Dort haben rund 600.000 Angehörige der Rohingya Zuflucht gesucht. Mit dem Geld sollen auch Gastfamilien und andere unterstützt werden, die den Flüchtlingen helfen.