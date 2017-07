In Genf hat eine neue Runde der Friedensverhandlungen für Syrien unter Vermittlung der UNO begonnen.

Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, de Mistura, sagte zum Auftakt, man werde hart für Fortschritte arbeiten. De Mistura kam zunächst mit einer Delegation der syrischen Regierung zusammen. Die Gespräche sollen bis zum 14. Juli dauern. Die letzte Runde der Verhandlungen war im Mai zuende gegangen, ohne große Fortschritte zu bringen. De Mistura sagte damals, in den Hauptstreitpunkten zeichne sich nach wie vor keine Einigung ab. Die syrische Opposition fordert unter anderem, dass Präsident Assad in einer künftigen Regierung keine Rolle mehr spielt.



Die seit gestern für den Südwesten Syriens geltende Waffenruhe wird offenbar weitgehend eingehalten. Sie war von den USA und Russland ausgehandelt worden. Der Vertreter des oppositionellen Syrischen Nationalrats in Deutschland, al Mousllie, äußerte sich wenig optimistisch, dass die Waffenruhe den Durchbruch bringen werde. Die Lage in Syrien sei nach wie vor komplex und die Interessen der beteiligten Parteien sehr gegensätzlich, sagte er im Deutschlandfunk. Zudem fehle es an einer nachhaltigen Umsetzung der Vereinbarungen.