In Genf sind die Friedensgespräche für Syrien vorläufig beendet worden.

UNO-Vermittler de Mistura sprach im Anschluss von schwierigen, aber konstruktiven Verhandlungen. Man habe nun eine klare Agenda für künftige Gespräche, bei denen sich beide Seiten um ein Abkommen bemühen müssten. Nach Angaben von Vertretern der syrischen Opposition sollen in der nächsten Verhandlungsrunde Arbeitsgruppen gebildet werden. Vertreter der Regierung in Damaskus und der Opposition hatten in den vergangenen acht Tagen in Genf nicht direkt miteinander gesprochen.