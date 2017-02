Genf Syrische Opposition wirft Assad-Regierung Blockade der Verhandlungen vor

UNO-Vermittler de Mistura bei den Gesprächen in Genf (dpa-picture-alliance/Martial Trezzini)

Bei den Friedensgesprächen für Syrien hat die Opposition die Regierungsvertreter aufgerufen, über einen Machtwechsel zu verhandeln.

Sprecher der Aufständischen erklärten in Genf, bisher blockiere das Regime die Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts. Die Regierung Assad versuche lediglich, Zeit zu gewinnen, um weiter militärisch gegen die Opposition vorgehen zu können. Vertreter der Regierung betonten erneut, der Schwerpunkt der Verhandlungen müsse auf der Bekämpfung des Terrorismus liegen.



In der Stadt Homs waren am Wochenende bei Anschlägen auf Sicherheitskräfte mehr als 40 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden Homs und ein Vorort von Damaskus erneut von Flugzeugen der syrischen Armee angegriffen. Dabei seien mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden, hieß es in London.