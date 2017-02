Genf UNO fordert stricktes Verbot der Genitalverstümmelung

Nicht nur in Russland: Messer, Klingen und Amulette für die Beschneidung von Mädchen in Muranga, Kenia (imago/Friedrich Stark)

Die Vereinten Nationen fordern ein umfassendes Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung.

Diese grausame Praxis müsse unterbunden werden, verlangten das Kinderhilfswerk UNICEF und der Bevölkerungsfonds der UNO in Genf. Es handele sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung, die die Diskriminierung von Mädchen und Frauen zementiere. Den Angaben zufolge ist die Genitalverstümmelung in etwa 30 afrikanischen Ländern vor allem südlich der Sahara verbreitet. Sie wird auch in arabischen Ländern wie Oman und Jemen sowie in einigen asiatischen Staaten praktiziert.