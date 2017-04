In Genf hat am Vormittag die Geberkonferenz für die vom Bürgerkrieg heimgesuchten Menschen im Jemen begonnen.

UNO-Generalsekretär Guterres will Vertreter zahlreicher Staaten dazu bewegen, Zusagen für insgesamt 2,1 Milliarden Dollar Hilfsgelder zu machen. In dem seit zwei Jahren dauernden Konflikt wurden mehr als 10 000 Zivilisten getötet. Etwa drei Millionen Jemeniten wurden aus ihren Häusern vertrieben. Mehr als zwei Millionen Kinder in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel sind unterernährt. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen knapp 19 Millionen Menschen dringend Schutz oder humanitäre Hilfe.