Nach der Gewalt israelischer Soldaten gegen Demonstranten im Gaza-Streifen befürwortet der UNO-Menschenrechtsrat eine unabhängige Untersuchungskommission.

Experten sollten prüfen, ob humanitäres Völkerrecht verletzt worden sei, heißt es in einer in Genf verabschiedeten Resolution. 29 Länder sprachen sich für die Vorlage aus, zwei dagegen und 14 enthielten sich der Stimme. Auch in Istanbul spielten die Vorgänge im Gazastreifen heute eine Rolle. Dort war am Nachmittag ein Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit anberaumt.

