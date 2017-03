Volkswagen hat in Genf den Prototypen des selbstfahrenden Autos 'Sedric' vorgestellt.

Es ist vollständig elektrisch betrieben und soll ohne jegliches Zutun des Fahrers über die Straßen rollen. Hinter dem Namen 'Sedric' steht die Abkürzung des englischen Begriffs für selbstfahrendes Auto: "Self Driving Car". Der Konzern kündigte an, in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro in die weitere Entwicklung solcher Fahrzeuge zu stecken. - Mit einer Realisierung entsprechender Produkte wird in frühestens zehn Jahren gerechnet.



In Genf findet ab Donnerstag der Internationale Autosalon statt. Bis zum 19. März stellen mehr als 60 Aussteller knapp 150 Welt- und Europapremieren vor.