Genfer Syrien-Gespräche Bislang keine Annäherung - Russland schaltet sich ein

Das Bild zeigt Syriens Unterhändler Baschar al-Dschafari (zweiter von links) bei den Gesprächen in Genf. (AFP / Fabrice Coffrini)

Bei den Genfer Gesprächen für eine Friedenslösung in Syrien rückt die Rolle Russlands in den Mittelpunkt.

Oppositionsvertreter forderten die Regierung in Moskau auf, Druck auf ihren verbündeten Staatschef Assad auszuüben. Der Kreml müsse sich "auf die Seite des syrischen Volkes stellen" und nicht durch das Festhalten am Bündnis eine komplette Zerstörung des Bürgerkriegslandes in Kauf nehmen, sagte der Chef des Hohen Verhandlungskomitees, al-Hariri. Für eine heutige weitere Runde wurden Treffen mit zwei russischen Vertretern angekündigt. Es handele sich um Vize-Außenminister Gatilow und den für den Nahen Osten zuständigen Diplomaten Werschinin. Gatilow wollte auch mit dem UNO-Syriengesandten de Mistura über die Lage beraten.



Diplomaten zufolge treten die Verhandlungen bislang auf der Stelle. Demnach konnte bislang noch keinerlei Annäherung zwischen den Delegationen des Assad-Regimes und der Opposition erzielt werden.