Rund 22 Jahre nach der Geburt des Klonschafs Dolly haben chinesische Forscher nach eigenen Angaben erstmals mit derselben Methode Affen geklont.

Die beiden genetisch identischen Javaneraffen seien lebendig geboren worden und hätten bisher überlebt, heißt es in einem Bericht im Fachmagazin "Cell". Wissenschaftler hoffen, dass genetisch identische Affen hilfreich sind, um in Tierversuchen menschliche Krankheiten zu untersuchen.



Zwar war schon 1999 ein Labor-Affe auf die Welt gekommen, der dieselben genetischen Informationen besaß wie ein Artgenosse. Das Klontier war jedoch aus der einfachen Teilung der befruchteten Eizelle im Labor hervorgegangen - ähnlich wie bei eineiigen Zwillingen.



Kritiker sehen im Klonen von Primaten einen bedenklichen Schritt hin zum Klonen von Menschen. In ersten Einschätzungen drückten westliche Forscher Besorgnis über die hohe Anzahl an Versuchen aus, die die Chinesen für ihren Erfolg benötigten.



Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Dabrock, sagte, es stellten sich deshalb massive ethische Fragen. So sei zum Beispiel offen, wie gesund die beiden überlebenden Affenjungen seien. Er habe zudem den Eindruck, dass in China eine umfängliche Strategie gefahren werde, die genetischen Grundlagen menschlichen Lebens zu bearbeiten. Die beiden geklonten Affen heißen "Zhong Zhong" - was auf deutsch soviel bedeutet wie "chinesische Nation" - und "Hua Hua".



