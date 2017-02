Genitalverstümmelung Mehr als 47.000 Betroffene in Deutschland

Proteste gegen weibliche Genitalverstümmelung in Nairobi, Kenia. (AFP / MARCO LONGARI)

Rund 47.000 Mädchen und Frauen in Deutschland sind Opfer von Genitalverstümmelung.

Wie das Bundesfamilienministerium in Berlin mitteilte, stieg die Zahl im Zuge der Aufnahme von Flüchtlingen seit Ende 2014 um etwa ein Drittel. Die meisten Betroffenen stammen demnach aus Eritrea, dem Irak, Somalia, Ägypten und Äthiopien. Bis zu 5.000 in Deutschland lebende Mädchen seien derzeit von einer Beschneidung bedroht, hieß es. Nach deutschem Recht ist auch eine im Ausland vorgenommene Genitalverstümmelung strafbar.



Die Vereinten Nationen forderten ein umfassendes Verbot der Praxis. Es handele sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung, die die Diskriminierung von Mädchen und Frauen zementiere, teilten das Kinderhilfswerk UNICEF und der Bevölkerungsfonds der UNO in Genf mit. Bei der weiblichen Beschneidung wird die Klitoris teilweise oder vollständig entfernt.