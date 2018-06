Gentrifizierung auf Isländisch Hulda und die Hafenarbeiter von Reykjavik

Auf einer Fläche so groß wie ganz Ostdeutschland leben in Island weniger Menschen als in Berlin-Mitte - gerade einmal 330.000. Die Finanzkrise vor zehn Jahren stürzte das Land in die Pleite. Doch Island erfand sich neu, setzte auf Tourismus und gilt derzeit als so hip wie nie zuvor.

Von Wiebke Keuneke

