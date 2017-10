Der ehemalige US-Präsident Bush hat die aktuelle Politik in den Vereinigten Staaten kritisiert.

In einer Rede in New York sagte der 71-Jährige, blinder Eifer scheine auf dem Vormarsch. Die Politik sei anfälliger denn je für Verschwörungstheorien und regelrechte Lügenmärchen. Bush rief die USA dazu auf, weltweit die Demokratie zu unterstützen und der Versuchung zu widerstehen, sich auf sich selbst zurückzuziehen.



Kommentatoren lobten Bush für seine offenen Worte, in den Sozialen Medien wurde ihm dagegen auch Doppelmoral vorgeworfen.