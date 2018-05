Ein wegen bewaffneten Raubes und Mordes verurteilter Mann ist im US-Staat Georgia hingerichtet worden.

Die Exekution in Jackson erfolgte nach Angaben der Behörden per Giftspritze. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA den Berufungsantrag des Mannes ohne Begründung abgelehnt; das staatliche Begnadigungsgremium verweigerte eine Umwandlung der Todesstrafe. Es war die zweite Hinrichtung in Georgia in diesem Jahr.

