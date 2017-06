"Uralte Nation, der Alexander auf seinen Zügen schon begegnete, in der Völker sich fruchtbar mengen; russischen, türkischen, persischen Einflüssen unausgesetzt unterworfen, in eine der herrlichsten Landschaften unserer Erdkugel eingepflanzt, berühmt durch Lieder und Legenden und doch beschämend unbekannt uns Europäern."

Was Stefan Zweig in den Zwanzigerjahren im Vorwort zu Grigol Robakidses Roman "Das Schlangenhemd" schreibt, scheint auf den ersten Blick noch heute weitgehend gültig. Und das ausgerechnet in dem Jahr, das wenigstens in Georgien als "Deutsch-georgisches Jahr" im Blickpunkt ist.

Denn vor 200 Jahren, 1817 – zugleich dem Geburtsjahr des jetzt gefeierten romantischen Dichters Barataschwili – kamen die ersten deutschen Siedler ins Land, die bald nicht nur das Stadtbild der Metropolen prägten. Ein Jahrhundert später, 1918, erkannte das Deutsche Reich aus handfesten Interessen die Unabhängigkeit der jungen Republik an.

Georgischer Autor schrieb in den 30er Jahren auf Deutsch

Die Freude darüber währte jedoch nur kurz, denn 1921 schon wurde das Land von den Bolschewiken annektiert und – nach dem Aufstand von 1924 – mit einer Welle von Gewalt überzogen, was einer kulturell fruchtbaren Ära mit Tiflis als einer Welthauptstädte der Avantgarde ein jähes Ende setzte.

Der Terror zog nach sich, dass mit dem Flüchtling Grigol Robakidse der erste bekannte georgische Autor in den Dreißigerjahren zum Schriftsteller auch in deutscher Sprache wurde – Beginn einer Tradition von Grenzgängern und Kulturvermittlern, die heute der fast 90jährige Giwi Margewelaschwili und die junge Autorin Nino Harataschwili, zu Hause in Hamburg und Tiflis, mit ihren deutschen Büchern fortschreiben.

Georgische Literatur sei dem 5. Jahrhundert

Christoph Haacker nahm im Juni zum zweiten Mal nach 2014 an einer Reise einer Delegation internationaler Verleger und Journalisten nach Georgien teil, und hat erlebt, wie die georgische Literatur ein Jahr vorm Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2018 selbstbewusst an die Türe Europas klopft – völlig zurecht: Was mit der Entwicklung der georgischen Schriftsprache und ihren ersten Werken bereits im 5. Jahrhundert seinen Ausgang nahm, hat auch heute allen Grund, der Welt auf Augenhöhe zu begegnen.

Wenn auch das berühmteste georgische Werk – Rustavelis Versepos "Der Recke im Pantherfell" – bereits am Hofe der legendären Königin Thamar im frühen 13. Jahrhundert verfasst wurde, knüpfte die durch Mongolen- und Perserstürme verheerte Kultur spätestens im 19. Jahrhundert wieder an einstige Blüte an.

Lebendige, vielfältige Gegenwartsliteratur

Im 20. Jahrhundert dann hatte die georgische Literatur das mörderische Wüten Stalins unter ihren besten Autoren und sowjetische Repressionen zu durchstehen. Eine lebendige, junge georgische Verlagsszene wartet heute mit einer ungeheuer vielfältigen Gegenwartsliteratur auf, wie jüngst auf der Buchmesse von Tbilisi und beim Internationalen Literaturfestival zu erleben war.

Und in keinem Land ist das Interesse der Verlage an der Kultur der Kaukasusrepublik größer als in Deutschland. So darf sich das deutschsprachige Lesepublikum, nach einem ersten Kennenlernen, schon jetzt auf einen goldenen georgischen Herbst mit zahlreichen Neuerscheinungen bereits ein Jahr vorm Gastlandauftritt in Frankfurt freuen: mit klassischen Werken sowie junger Prosa und Lyrik.

Kommendes (bis zum Herbst 2017)

