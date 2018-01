Die amerikanische Regierung hat Kritik an einer geplanten Grenzschutztruppe aus kurdischen und arabischen Kämpfern im Norden Syriens zurückgewiesen.

Es handeles sich keinesfalls um eine neue Armee, erklärte das Pentagon. Vielmehr werde die Truppe darauf ausgerichtet sein, Kämpfer der Terrormiliz IS an der Flucht aus Syrien zu hindern und die befreiten Gebiete zu sichern. Die US-geführte Allianz hatte den Aufbau der 30.000 Mann umfassenden Einheit vor einigen Tagen bekanntgegeben. Dies hatte unter anderem in der Türkei und dem Iran zu Protesten geführt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.