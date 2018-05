Nordkorea erwägt Medienberichten zufolge, das Treffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump ausfallen zu lassen. Grund sind offenbar die gemeinsamen Militärmanöver von Südkorea und den USA.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet, Nordkorea drohe deshalb damit, das Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump am 12. Juni in Singapur abzusagen. In einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA heißt es, die Manöver stellten angesichts der zuletzt verbesserten Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden eine Provokation dar. Laut der Agentur wurden bereits Gespräche mit Südkorea abgesagt, die für heute geplant waren.



Eine Sprecherin des US-Außenministeriums erklärte, die USA hätten keinen Hinweis auf eine mögliche Absage des Treffens von Trump und Kim. Die Vorbereitungen würden fortgesetzt.

