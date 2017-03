Eine Überraschung war es nicht mehr: Der EU-Kommission blieb gar nichts anderes übrig, als die Fusion zwischen der Deutschen und der Londoner Börse aus kartellrechtlichen Gründen zu verbieten. Das war klar, seitdem die Londoner vor einem Monat die Forderung der EU-Kommission abgelehnt hatten, eine kleine italienische Tochter zu verkaufen.

Mit gutem Willen, an der Fusion festzuhalten, wären die Manager der London Stock Exchange dem ohne großes Murren nachgekommen. Doch der eigentliche Grund für das nunmehr fünfte Scheitern einer Fusion zwischen Frankfurt und London ist der Brexit. Denn unter diesen Umständen am einzigen Sitz London festzuhalten, das war nicht tragbar für die Deutschen. Immerhin kann man in London den Schwarzen Peter für das Scheitern nun wieder nach Brüssel schieben – das dürfte ihnen gut passen an dem Tag, an dem sie ihr Austrittsgesuch aus der EU eingereicht haben.

Die "industrielle Logik" war durchaus vorhanden

Dabei war die "industrielle Logik", wie das im Managerdeutsch so schön heißt, vorhanden – soll heißen: Börsen leben von Größe, sie haben bestimmte Fixkosten für ihre Systeme. Deshalb steigt ihr Gewinn umso stärker, je mehr Nutzer sie haben, je mehr sie an Transaktionen umsetzen. Doch Börsen sind eben nicht einfach nur Netzwerkunternehmen. Börsen sind auch politische Unternehmen von nationalem Interesse. Das mag in normalen politischen Verhältnissen eher Nebensache sein – in der aktuellen Lage, so wie sie seit Juni besteht, jedoch auf keinen Fall.

Denn dass die Briten beim Referendum im vergangenen Juni tatsächlich für einen EU-Austritt stimmen würden, das hatten die beiden Börsenbetreiber nicht auf dem Schirm. Dass unter diesen Umständen ein alleiniger Sitz der fusionierten Börse außerhalb der EU nicht tragbar sein würde, das dämmerte den Deutschen zumindest auch erst langsam.

Managementfehler der Deutschen Börse

Es wäre stattdessen klug gewesen, für den Fall eines Brexit zumindest die Option eines Doppelsitzes in den Vertrag zu schreiben. Und ein weiterer Fehler: Die Manager der Deutschen Börse haben zwar in Brüssel und in Berlin vorgefühlt, wie man zu einer Fusion mit London stehe, an die hessische Börsenaufsicht in Wiesbaden aber haben sie nicht gedacht. Und die hätte spätestens wegen des Sitzes in London das Zusammengehen untersagt, selbst wenn die Londoner die Bedingungen der EU-Wettbewerbshüter erfüllt hätten. So ist die gemeinsame deutsch-britische Börse das erste Opfer des Brexit.



Jetzt muss die Deutsche Börse zeigen, dass sie zukunftsfähig ist – auch allein. Das sollte jedoch nicht zulasten der Mitarbeiter gehen: Denn die Kosten, die die gescheiterte Fusion verursacht hat, müssen nun eingespart werden. Es wäre bitter, wenn unter der mangelnden politischen Weitsicht der Manager am Ende die Belegschaft leiden müsste.