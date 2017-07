Der frühere FDP-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Gerhard Papke, kritisiert seinen Parteichef Christian Lindner. Dieser sei nicht mutig genug, heikle Themen aufzugreifen, sagte Papke im Dlf (Audio).

Sein soeben erschienenes Buch "Noch eine Chance für die FDP?" wolle er aber nicht als Generalabrechnung mit seinem früheren Weggefährten Lindner verstanden wissen, stellte Papke klar. Er beschreibe darin aber seinen Dissens mit dem Parteivorsitzenden. So habe sich Lindner bei aus seiner Sicht wichtigen Themen zu zögerlich verhalten. Dazu gehörten vor allem die Auseinandersetzung mit der "islamistischen Bedrohung" und die Zuwanderungsfrage.



"Die FDP war immer eine sehr mutige Partei, die für ihre Überzeugen teilweise auch ihre Existenz riskiert hat", betonte Papke. Gerade weil er um die "herausragenden Begabungen" Lindners wisse, sei er enttäuscht, dass er diese bisher "nicht genutzt hat für eine mutige Politik", bei der es darum gehe, auch bei heiklen Themen Flagge zu zeigen.



Mit seiner Kritik an Lindner sei er in der FDP nicht allein, sagte Papke, der sich selbst als liberal-konservativen Vertreter seiner Partei sieht. "Es gibt Stimmen, die mir gratulieren und sagen, endlich traut sich mal einer, die Dinge auch aus diesem Blickwinkel zu bewerten."