Gerichtsentscheidung Musliminnen müssen am Schwimmunterricht teilnehmen

Justitia, die Symbolfigur der Gerechtigkeit vor der europäischen Flagge (imago/Westend61)

Schulen dürfen junge muslimische Mädchen zum gemischten Schwimmunterricht verpflichten.

In einem Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg heißt es, die Teilnahmepflicht schränke zwar die Religionsfreiheit ein. Das staatliche Interesse einer sozialen Integration durch den gemeinsamen Unterricht rechtfertige aber, die religiös begründete Bitte der muslimischen Eltern um Befreiung abzulehnen. - Im konkreten Fall hatten zwei muslimische Familien in Basel ihre jungen Töchter vom gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht abgemeldet. Die Schulordnung sieht eine Befreiung erst ab der Pubertät oder wegen gesundheitlicher Gründe vor.