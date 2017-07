Das in Belgien geltende Verbot der Vollverschleierung an öffentlichen Plätzen verstößt nicht gegen die Menschenrechte.

Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Geklagt hatten zwei Musliminnen, die sich durch das Verschleierungsverbot diskriminiert und in ihrer Religionsfreiheit verletzt fühlen. Die Richter urteilten jedoch, dass ein Gesichtsverschleierungsverbot an öffentlichen Plätzen angemessen sei, um die Bedingungen des Zusammenlebens zu erhalten und die Rechte und Freiheiten anderer zu schützen.



Das Vollverschleierungsverbot gilt in Belgien seit 2011. Verstöße können mit einer Geldstrafe und mehreren Tagen Haft bestraft werden.