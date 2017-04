Flüchtlinge dürfen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover nicht nach Bulgarien abgeschoben werden.

Das Gericht begründete seine Entscheidung mit den unmenschlichen Bedingungen und der existenzbedrohenden Behandlung der Schutzsuchenden in Bulgarien. Ein 19-jähriger Kurde hatte gegen seine Abschiebung geklagt. Das Gericht in Hannover erließ in einem Eilentscheid ein entsprechendes Verbot. Dies sei unanfechtbar und zeitlich unbefristet, solange sich die Situation in Bulgarien nicht grundlegend ändere, teilte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts mit.



Flüchtlingen droht in Bulgarien die Obdachlosigkeit. Ihnen fehlt darüber hinaus der Zugang zum Arbeitsmarkt und zu staatlichen Sozialleistungen. Der Kläger hatte in Bulgarien Asyl erhalten, war aber mit seiner Familie weiter nach Deutschland gereist.