Gerichtsurteil Klage auf Wahlmöglichkeit der CDU in Bayern abgewiesen

Statue der Justitia. (dpa / picture alliance / David Ebener)

Ein Rechtsanwalt ist vor Gericht mit seiner Klage gescheitert, in Bayern die CDU wählen zu können.

Für das Anliegen gebe es zurzeit keine ausreichende Rechtsgrundlage, urteilte das Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Der Kläger kündigte an, Verfassungsbeschwerde einzureichen. Er will ungeachtet seines Wohnsitzes in Bayern die CDU und nicht deren Schwesterpartei CSU wählen können. Der Mann hatte den in Wiesbaden ansässigen Bundeswahlleiter verklagt.



