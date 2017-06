Die Niederlande tragen laut einem Gerichtsurteil eine Mitschuld am Tod von 350 Opfern des Massakers von Srebrenica im Jahr 1995.

Ein Berufungsgericht in Den Haag hob ein Urteil aus erster Instanz teilweise auf und begrenzte die Mitverantwortung des niederländischen Staats für das Kriegsverbrechen, bei dem insgesamt rund 8.000 muslimische Jungen und Männer ermordet wurden. Das Gericht befand, dass die damals in Srebrenica stationierten niederländischen Blauhelm-Soldaten es den bosnischen Serben leichter gemacht hätten, die späteren Opfer zu separieren. Dabei hätten die Soldaten wissen müssen, dass ein reales Risiko für unmenschliche Behandlung oder gar Hinrichtungen bestanden habe. Laut dem Urteil muss der niederländische Staat den Opfer-Familien nun eine Entschädigung zahlen. Die Angehörigen hatten die Zivilklage gegen die Niederlande angestrengt.



Das Massaker in Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wurde als Völkermord eingestuft.