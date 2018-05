Bewirbt sich ein Arbeitsloser nicht auf drei kurz hintereinander vorgeschlagene Stellenangebote, darf lediglich eine Sperrzeit auf sein Arbeitslosengeld verhängt werden.

Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel in einem heute veröffentlichten Urteil. Da die Vorschläge in einem engen zeitlichen Zusammenhang unterbreitet worden seien, stelle die fehlende Bewerbung nur ein einziges versicherungswidriges Verhalten dar, hieß es zur Begründung. Geklagt hatte ein Arbeitsloser aus Radeburg in Sachsen. (Az.: B 11 AL 2/17 R)

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.