Bundesländer dürfen Beamte als Richter auf Zeit zur Beschleunigung von Asylverfahren einsetzen.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss. Bei einem besonderen Personalbedarf könnten ausnahmsweise in den Verwaltungsgerichten solche Ernennungen erfolgen; die richterliche Unabhängigkeit werde dadurch nicht verletzt.



Bislang gibt es eine solche Praxis lediglich in Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Richtern auf Zeit handelt es sich um Volljuristen, die etwa als Regierungsrat, beim Landeskriminalamt oder in der Finanzverwaltung tätig sind. (AZ: 2 BvR 780/16)

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.