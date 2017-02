Gerichtsurteil Schuldspruch gegen russischen Oppositionellen Nawalny bestätigt

Russicher Oppositioneller Alexej Nawalny bei einer Pressekonferenz im Juni 2015 (dpa/picture alliance/Yevgeny Kurskov)

Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist erneut wegen Betrugs zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Gericht in der Stadt Kirow sah es als erwiesen an, dass Nawalny Waren unterschlagen hat. Der Prozess war neu aufgerollt worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den vorangegangenen Schuldspruch gekippt hatte. Eine Präsidentschaftskandidatur Nawalnys ist durch das Urteil unwahrscheinlich geworden. Nach dem russischen Wahlgesetz dürfen sich wegen eines schweren Verbrechens rechtskräftig Verurteilte nicht um das höchste Staatsamt bewerben. Der 40-Jährige will allerdings in Berufung gehen.



Der Anti-Korruptions-Aktivist und Gegner von Präsident Putin hatte erst am Samstag in Sankt Petersburg ein Büro für seine Bewerbung bei der Abstimmung eröffnet.