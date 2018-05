US-Präsident Trump darf laut einem Gerichtsurteil Internetnutzer nicht davon abhalten, seinem Account beim Kurznachrichtendienst Twitter zu folgen.

Eine Bundesrichterin in New York entschied, das Abweisen sogenannter "Follower" verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Auch ein amerikanischer Präsident dürfe niemanden wegen seiner politischen Ansichten blockieren. Das US-Justizministerium erklärte, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und berate über das weitere Vorgehen.



Mehrere Twitter-Nutzer und die Columbia Universität in New York hatten gegen die Blockade geklagt.

