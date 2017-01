Gerichtsverfahren Richterspruch gegen mutmaßlich vom IS angestiftete Jugendliche erwartet

Eine Statue der Justitia (dpa / picture alliance / Reinhardt)

Im Prozess gegen eine als IS-Sympathisantin geltende Jugendliche wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover wird heute das Urteil verkündet.

Die Bundesanwaltschaft fordert sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Unterstützung der Terrormiliz für die 16-jährige Schülerin. Der Polizist hatte den Angriff im vergangenen Februar schwer verletzt überlebt. Die Tat war aus Sicht der Anklage eine Märtyreroperation für den IS. Als Mitwisser angeklagt ist zudem ein 20-jähriger Mann. Das Verfahren am Oberlandesgericht Celle findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



Die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, Schröter, sagte im Deutschlandfunk, der IS habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren stark auf die Rekrutierung von Frauen und Kindern konzentriert. Diese Mobilisierung auch in den sozialen Medien scheine zu wirken.