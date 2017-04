In Sachsen ist der Prozess wegen der Fesselung eines irakischen Asylbewerbers vor einem Jahr in Arnsdorf nach Verlesen der Anklage eingestellt worden.

Eine Sprecherin des Amtsgerichts Kamenz erklärte, der Richter habe dies mit einer geringen Schuld der mutmaßlichen Täter begründet. Zudem seien die vier Männer nicht vorbestraft gewesen. Sie sollen den psychisch kranken Iraker im Mai 2016 mit Gewalt aus einem Supermarkt gezerrt und mit Kabelbindern an einen Baum gebunden haben. Ihre Behauptung, der Mann habe Mitarbeiter des Supermarkts bedroht, bestätigte sich nicht.



Der Sächsische Flüchtlingsrat nannte die Einstellung des Verfahrens nicht nachvollziehbar. Milizenhaften Gruppierungen müsse klargemacht werden, dass ein solches Vorgehen nicht akzeptiert werden könne. Die sächsischen Grünen bezeichneten die Entscheidung des Richters als "im Höchstmaß unsensibel".



Der Asylbewerber lebte damals in einem psychiatrischen Krankenhaus in Arnsdorf. In der vergangenen Woche wurde er tot in einem Wald gefunden. Er starb vermutlich schon im Januar an Unterkühlung, Hinweise auf einen gewaltsamen Tod fanden die Ermittler nicht.