Germanwings-Absturz 2015 Anwalt kritisiert Ende der Ermittlungen

Ein Wrackteil der abgestürzten Maschine in den französischen Alpen. (Sebastien Nogier, dpa picture-alliance)

Der Absturz der Germanwings-Maschine im Jahr 2015 wird keine strafrechtlichen Folgen haben.

Wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden die Ermittlungen eingestellt. Es gebe keine Hinweise darauf, dass außer dem Co-Piloten eine noch lebende Person eine Schuld treffe. Die Ermittler hatten unter anderem untersucht, ob Ärzte, Kollegen oder Angehörige von den akuten Depressionen des Co-Piloten wussten. Er hatte die Maschine im März 2015 absichtlich in die französischen Alpen gelenkt und 150 Menschen mit in den Tod gerissen.



Der Hinterbliebenen-Anwalt Giemulla kritisierte das Ende der Ermittlungen. Wenn ein psychisch kranker Pilot in einem Cockpit sitze, müsse etwas falsch gelaufen sein, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger".