Germanwings-Absturz 2015 Deutsche Behörden ermitteln nicht mehr

Ein Wrackteil der abgestürzten Maschine in den französischen Alpen. (Sebastien Nogier, dpa picture-alliance)

Die Ermittlungen deutscher Behörden nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich sind eingestellt.

Es habe keinen Anlass gegeben, strafrechtlich gegen eine lebende Person zu ermitteln, sagte Staatsanwalt Kumpa in Düsseldorf der Deutsche Presse-Agentur. Die Alleinschuld an dem Absturz mit 150 Todesopfern im März 2015 trage der Copilot der Maschine. Aus einem Abschlussvermerk gehe hervor, dass in den Monaten davor weder seine behandelnden Ärzte noch der Arbeitgeber und Angehörige Anhaltspunkte für eine Suizidgefährdung gehabt hätten.