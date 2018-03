In Haltern haben zahlreiche Menschen der Toten des Germanwings-Absturzes vor drei Jahren gedacht.

Um 10.41 Uhr hielten sie mit einer Schweigeminute auf dem Marktplatz der nordrhein-westfälischen Stadt inne. Anschließend nahmen viele an einer ökumenischen Andacht teil. Die Germanwings-Maschine war am 24. März 2015 an einem Berg in den südfranzösischen Alpen zerschellt. Alle 150 Insassen kamen ums Leben, unter ihnen auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat.



Auch in der Nähe der Absturzstelle in Frankreich wollen Angehörige zu einem Gedenken zusammenkommen.

