Eine Sammelklage von Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes gegen eine Lufthansa-Flugschule in den USA ist dort abgewiesen worden.

Ein Bundesgericht in Phoenix im Bundesstaat Arizona entschied, dass der Rechtsstreit in Deutschland ausgetragen werden solle. Die Familien der Absturzopfer werfen der Flugschule vor, den Piloten Lubitz zu dem Trainingsprogramm zugelassen zu haben, obwohl eine medizinische Bescheinigung Hinweise auf seine psychischen Probleme gegeben habe. Sie verlangen eine Zahlung von mindestens 75.000 Dollar pro Opfer. Die Familien hatten in den USA geklagt, weil ihnen die von der Lufthansa freiwillig gezahlte Entschädigung zu niedrig ist. Lubitz hatte die Germanwings-Maschine im März 2015 nach Einschätzung der Ermittler absichtlich in den französischen Alpen abstürzen lassen.